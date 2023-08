Makinig kayo Bucks management! Giannis Antetokounmpo may kondisyon bago pumirma ng contract extension

HINDI nagmamadali si Giannis Antetokounmpo na pumirma ng contract extension sa Milwaukee Bucks.

Hindi pa muna ngayong taon, kahit eligible na sa susunod na buwan ang two-time MVP na pahabain ang deal na tatagal pa hanggang 2024-25 season.

May player option siya para sa 2025-26.

Gusto raw muna niyang pulsuhan kung gaano kadesidido ang prangkisa na maghabol ng isa pang NBA championship.

Napagkampeon ni Giannis ang Bucks noong 2021.

Sumailalim sa routine cleanup procedure sa kanyang kaliwang tuhod si Antetokounmpo at hindi naglaro para sa Greece sa FIBA World Cup 2023 dito sa Manila.

“I would not be the best version of myself if I don’t know that everybody’s on the same page, everybody’s going for a championship, everybody’s going to sacrifice time away from their family like I do,” paliwanag ni Antetokounmpo.

“And if I don’t feel that, I am not signing.”

(Vladi Eduarte)