La Salle hakot award sa Korea Dance Festival

Wagi ang dance group ng De La Salle University-Dasmariñas (DLSU-D) sa idinaos na World Dance Festival 2023 sa Goyang City, South Korea.

Ito ay ang La Salle Filipiniana Dance Company (LSFDC) na lumampaso sa nasa 20 delegado mula sa iba’t ibang bansa matapos nilang masungkit ang 3 gold medal para sa kategorya ng Folk Dance Duo, Folk Dance Group, at Folk Dance Formation.

Ayon sa LSFDC trainer na si Nina Ricci De Leon, naging mahalaga umano ang teamwork sa pagkapanalo nilang ito.

“It’s not just about winning or losing, but to learn about teamwork, sportsmanship, discipline and patience. The value of working together for a common goal. Focusing on the basics, not just the competition or event,” aniya sa isang panayam.

“DLSU-D Patriots has done it again. Mabuhay and Congratulations, La Salle Filipiniana Dance Company!” pagbati naman ng De La Salle University-Dasmariñas sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)