Kobe Bryant monumento itatayo sa Lakers arena

ISESEMENTO na ang alaala ni Kobe Bryant sa harap ng Crypto.com Arena.

Ipagtatayo ng monumento si Kobe sa harap ng home arena ng Los Angeles Lakers na pinaglaruan niya buong 20-year career sa NBA.

Sa isang release, inihayag ng biyuda niyang si Vanessa at ng Lakers na magaganap ang unveiling sa Feb. 8, 2024 – 2.8.24 para sa numero ni Kobe, ang 2 ay sa kanyang anak na si Gianna na gumamit din nito sa kanyang sports jersey.

Nakasabit na rin sa rafters ang dalawa niyang jersey numbers na ginamit sa LA – 8 at 24.

Matapos ang statement, nilabas ng Lakers ang video eksaktong 8:24 a.m. doon.

“As you know, Kobe played his entire 20-year NBA career as a Los Angeles Laker,” ani Vanessa. “Since arriving in this city and joining the Lakers organization, he felt at home here, playing in the City of Angels. On behalf of the Lakers, my daughters and me, I am so honored that, right in the center of Los angeles, in front of the place known as the house that Kobe built, we are going to unveil his statue so that his legacy can be celebrated forever.”

Nag-retire si Kobe pagkatapos ng 2015-16 season bilang five-time NBA champion (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

Namatay siya kasama si Gianna at pitong iba pa sa helicopter crash noong Jan. 26, 2020.

(Vladi Eduarte)