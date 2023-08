Jennica ipapa-annul kasal kay Alwyn

Sa annulment hahantong ang relasyon nina Jennica Garcia at Alwyn Uytingco na ikinasal noong 2014.

Ito ang naging pahayag ni Jennica nang tanungin siya ng entertainment media sa marital status nila ni Alwyn.

“Definitely we are separated for almost 3 years na naman now and then we’re working on the annulment.”

Nilinaw naman ni Jennica ang isyu na hindi nagpo-provide si Alwyn sa dalawang anak nila na sina Mori at Alessi.

“Ay hindi naman po, hindi naman po. Alwyn naman gives support naman when able,” sey niya.

May weeks din daw na hinihiram nito ang mga anak nila.

“Basta ibabalik lang niya ng same day. Kunwari kukunin niya ng umaga, ibabalik niya ng gabi.”

At least maayos ang naging pagtatapos ng relasyon nila ni Alwyn at nakakapagbigay sila ng oras sa kanilang mga anak.

‘Yun na! (Byx Almacen)