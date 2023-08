Imported Maiden Race inaabangan

TIYAK na itotodo ni Daily Burn ang lakas para masilat ang pinapaborang si Pharoahs Treasure sa magaganap na 2023 Philracom “Imported Maiden Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Patok sa karera tipsters si Pharoahs Treasure kaya asahang dodominahin nito ang takilya habang dehado si Daily Burn.

Subalit malaki ang tiwala ng mga dehadistang tagahanga ni Daily Burn na mananalo ang kanilang paboritong kabayo.

“May husay si Daily Burn kaya malaki rin ang tsansa niyang manalo lalo pa at may kahabaan ang karera,” saad ni Christopher Legaspi, veteran karerista.

Maliban kina Daily Burn at Pharoahs Treasure, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Magandang Dilag, Catalunya at Golden Opportunity.

Rerendahan ni class A rider John Alvin Guce si Daily Burn sa distansiyang 1,600 metro kung saan nakalaan ang P1.2M garantisadong premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P700,000, mapupunta sa second placer ang P270,000 habang P150,000 at P60,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

May ibubulsa rin ang breeder ng winning horse na P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third.

(Elech Dawa)