Hugas-kamay si coach! Chot Reyes nagpaliwanag bakit ibinangko si Kai Sotto

Mga laro Linggo: (Araneta Coliseum)

4:00pm – Italy vs Dominican Republic

8:00pm – Pilipinas vs Angola

(Mall of Asia Arena)

4:45pm – Montenegro vs Egypt

8:30pm – Lithuania vs Mexico

HUGAS-KAMAY si Gilas Pilipinas head coach Vincent “Chot” Reyes sa pagbangko nito kay Kai Zachary Sotto na ipinasok lamang ng 73 segundo sa laban kontra Dominican Republic sa unang laro ng bansa sa 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Ipinaliwanag ni Reyes na walang pagkakataon para maibalik pa nito sa laro si Sotto sa krusyal na yugto sa laban nito konta sa pinamumunuan ng NBA veteran na si Karl Anthony Towns na Dominican Republic.

Ang mahusay na paglalaro ng ibang big men ng Gilas ay humantong sa pagbangko kay Sotto, tumapos na may isang block at dalawang foul, paliwanag ni Reyes.

Sinabi ni Reyes na ang mahusay na laro nina June Mar Fajardo at AJ Edu, at ang mablis na pagkakuha ng dalawang mabilis na foul sa unang quarter laban kay Towns ay humantong sa 7-foot-3 para mabangko.

“Kai picked up two quick fouls, so we had to get him out right away. We could not get him back in because [Edu] is playing a great game. He was playing really, really well and if we get him in, then the other guy I have to sit is a guy named June Mar Fajardo,” sabi ni Reyes.

“I guess, a lot of people are going to wonder why, but between sitting AJ and June Mar, there was just no opportunity. ”

Sina Fajardo at Sotto ang mga unang pumalit mula sa bench matapos ipasok sa laro sa 4:04 sa unang quarter. Pagkatapos ay hinarang ni Sotto ang isang shot ngunit na-foul si Towns ng dalawang beses, ang pangalawa ay nagresulta sa isang three-point play ng NBA All-Star.

Dahil dito ay mabilis siyang inalis sa laro.

Idinagdag ni Reyes na mas maglalaro si Sotto sa mga susunod na laro laban sa Angola at Italy.

Makakaharap ng Gilas ang Angola sa Linggo, 8pm, sa Smart Araneta Coliseum kasunod ang Italy.

(Lito Oredo)