Garen ‘Hellboy’ Diagan mang-aagaw ng korona

HANDA na si Garen “Hellboy” Diagan na ibalik sa Pilipinas ang World Boxing Organization (WBO) minimumweight title na idedepensa sa unang pagkakataon ni Oscar “El Pupilo” Collazo ngayong Linggo ng umaga (oras sa Pilipinas) sa Coliseo Roberto Clemente sa San Juan, Puerto Rico.

Puspusan ang training ng 27-anyos mula General Santos City upang bawiin ang nawalang korona ni dating titlist Melvin “Gringo” Jerusalem noong nagdaang Mayo 27 na inagaw ni Collazo sa bisa ng seventh round technical knockout sa labang ginanap sa Fantasy Springs Casino sa Indio, California

“I have done all my job in my training camp to become a champion. I am ready to give my all this Saturday night for my family and the Philippines,” pahayag ng 5-foot-3 boxer. “I am very happy to be in Puerto Rico and thank you to Miguel Cotto Promotions for the opportunity. I give a lot of respect to Collazo. He is a great fighter.”

Mayroong two-fight winning streak si Diagan (10-3, 5KOs) matapos makamit ang split decision na panalo kay Vietnamese Huu Toan Le nitong Marso 25, habang pinatumba naman niya sa seventh round si dating IBO minimum champ Simpiwe “Chain Reaction” Konkco noong Oktubre 1, 2022.

(Gerard Arce)