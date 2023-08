Christina Marasigan, San Sebastian hirap pitasin unang panalo sa V-League

Mga laro Linggo: (Paco Arena)

10:00am — San Sebastian vs CSB

12:00nn — LPU vs Perpetual Help

PUPURSIGIHIN ng San Sebastian College Lady Stags na magdoble kayod sina Christina Marasigan, Zenith Joy Deposoy at Kamille Josephine Amaka Tan para masilo ang napakailap na unang panalo sa 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge 2023 eliminations.

Makakalaban ng Lady Stags ang College of Saint Benilde Lady Blazers sa alas-10 ngayong umaga sa Paco Arena sa Maynila.

Nasa ilalim ng team standings ang San Sebastian na wala pang panalo sa tatlong laro kaya kailangan kumayod sina Marasigan, Deposoy at Tan upang sikwatin ang panalo.

Halos walang lakas na naglaro ang Lady Stags nitong Biyernes kaya winalis sila sa tatlong set ng University of the East Lady Red Warriors, 14-25, 19-25, 14-25.

Tiyak na mapapalaban nang todo ang San Sebastian dahil target ng Lady Blazers na sikwatin ang pangalawang sunod na panalo.

Hawak ang 1-0 record, sasandalan ng Taft-based squad CSB sina Zamantha Nolasco, Michelle Gamit at Jade Gentapa upang manatiling walang mantsa ang karta at makalapit nang bahagya sa tuktok ng team standings.

Magkasalo sa top spot ang Far Eastern University Lady Tamaraws at UE na may parehong 3-0 cards.

Nasungkit ng Lady Blazers ang unang panalo nang talunin nila ang Lyceum of the Philippines University Lady Pirates, 25-19, 25-20, 25-13.

Samantala, magtatapat sa alas-12 ng tanghali ang LPU (0-2) at University of Perpetual Help System Dalta (1-1).

(Elech Dawa)