Batang aktor binasted: Azi Acosta takot kina Daniel, Alden

Dahil kilala na si Azi Acosta, ang tinuturing ngayong Vivamax Queen, dahil na rin sa malalaking kinita ng mga pelikula niya, aba, marami-raming boylet na rin ang nagkaka-interes sa kanya, ha!

“Oo nga po, eh. Actually, ayoko nga ng ganun. Naiinis ako. Kasi parang ang tingin nila, kayang-kaya nila ako (na makuha),” sabi ni Azi.

Pero, kuwento pa rin ni Azi, may isang batang aktor siyang nakilala sa isang event, at ‘yun nga, kinuha raw ang cellphone number niya. Pero, nawalan lang siya ng gana, dahil nang makita niya ang Instagram nito, palaging may kasamang mga babae.

“May nag-try manligaw sa akin, na artista nga, na hindi taga-Vivamax. Young actor pa siya. Eh, lagi siyang may kasamang mga babae. Eh, selosa pa naman ako. Pero sabi lang niya, lapitin lang daw talaga siya ng mga babae.

“Taga-Viva rin siya. Pero, hindi siya nagbu-bold.

“May teleserye siya. Sikat siya at kilala ninyong lahat.

“Pero tumigil na siyang manligaw ngayon, kasi hindi ko na siya pinapansin. Pag nagkikita kami ngayon, sinasabi ko lang busy ako. Natakot ako sa kanya, kasi parang babaero nga siya!” sabi ni Azi.

Pero sa mga batang aktor ngayon, kanino ba niya bet ibigay ang cellphone number niya?

“Kay Gold Aceron, puwede kong ibigay ang number ko. Pero, hindi naman niya hinihingi, eh. At saka, takot din akong ma-issue, eh!” sabi ni Azi.

Sa mga sikat na aktor ba na tulad nina Daniel Padilla, Alden Richards, halimbawa lang, puwede niyang ibigay ang number niya?

“Wow! Kahit sino pa, hindi ko ibibigay ang number ko.

“Pero, teka lang, number lang naman, baka puwede na rin. Hahahaha!

“Kaya lang, may mga love team na sila, may mga dyowa na sila. Ayoko na rin pala. Ayokong maging third party, no!” sabi na lang ni Azi.

Anyway, si Direk Mac Alejandre na mismo ang nagsabi na hindi nagpakabog si Azi kay Jaclyn Jose sa mga eksena nila sa pelikulang ‘Call Me Alma’.

“Kami ni Jane, noong nagkita kami sa set, sa shooting, sabi niya sa akin, naalala raw niya ang ‘Private Show’. Ang bait niya kay Azi from the very start. Pinaramdam niya ka Azi na artista talaga ito, na hindi dapat mahiya.

“Sabi pa niya kay Azi, galingan mo, na lahat ng proyekto mo galingan mo. Kasi at the end of the day, ‘yon ang matatandaan ng mga tao sa iyo!” chika pa ni Direk Mac.

Siyanga pala, ang National Artist na si Ricky Lee ang sumulat ng ‘Call Me Alma’.