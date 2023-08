Anne naka-‘padlock ‘ sa boot camp

Suspetsa ng mga tagasubaybay ni Anne Curtis na matatagalan pa bago makabalik sa ‘It’s Showtime’ ang kanilang idol ngayong nag-update sa kanyang ganap ang aktres.

Sa latest tweet ni Anne, ibinahagi nito ang activity na ginagawa niya sa loob ng boot camp.

Sabi niya, “Here we goooooooo! Day 1 of boot camp. Hindi na ako sanay to wake up this early unless training for a marathon.”

Isang mahabang blade icon ang inilagay ni Anne sa mensahe na nagpapakitang isang deadly weapon martial arts training ang pinagkakaabalahan nito ngayon.

Kamakailan, nagposte si Anne ng training nito sa martial arts. Napasigaw ito sa sobrang pagod habang nakaupo.

Isang action project ang nakatakdang gawin ni Anne na ididirehe ni Erik Matti. Ang direktor din ang nag-share sa kanyang Instagram ng training nina Anne at Gerald Anderson.

Kahit nami-miss, naiintindihan naman ng kanyang mga fan si Anne kung bakit hindi ito napapanood muna sa ABS-CBN noontime show.

Sa kanilang comment, lahat ay nag-good luck sa aktres sa bago nitong project. (Rey Pumaloy)