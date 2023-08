5 kalaboso sa hinarbat ng linya ng telepono

LIMANG kalalakihan ang inaresto matapos tangayin ang linya ng telepono na nagkakahalaga ng halos isang milyong piso habang ikinakarga sa kanilang sasakyan sa Tagaytay City, kamakalawa ng hapon.

Nakakulong ngayon sa Tagaytay Custodial Center ang mga suspek na sina Mark Anthony Conde; Christian Baylon; Jovan Olivar; Noah Macalintal at John Lloyd Domingo, pawang nasa wastong edad matapos na ireklamo ng pamunuan ng PLDT Corp, Tagaytay branch.

Sa ulat, alas-4:00 kamakalawa ng hapon nang magsagawa ng inspection sina Manuelito Reyes; Rodolfo Imperial; Dionito Jr Gandicela, at Renel Luingas, pawang mga security guard ng PLDT sa kanilang area of responsibility sa Tagaytay-Calamba Rd Brgy San Jose, Tagaytay City nang maaktuhan nila ang mga suspek habang namumutol ng PLDT copper wire at ikinakarga sa isang Suzuki carry cab na may plakang NFQ 2350 at Suzuki APV, na NEV 7973.

May kabuuang P841,138.41 halaga ng copper wire ang natangay ng mga suspek. (Gene Adsuara)