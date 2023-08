1 pang `mistaken identity’ ng pulis sa 15-anyos pinakakalkal

Masusi ngayong pinaiimbestigahan ng Rizal PNP ang isa na namang ‘mistaken identity’ na naganap sa Rodriguez, Rizal kung saan isang 15-anyos na binatilyo ang nabaril ng isang pulis na nahaharap ngayon sa patung-patong na kasong administratibo at grave misconduct sa Rizal PNP.

Ang kinasuhan ay si PCpl. Arnulfo Sabillo, nakatalaga sa Community Police Assistance Center (Compac) ng Rodriguez Municipal Police Station (MPS) at kasabwat na si Jeffrey Beluan Baguio, ng Brgy. San Jose Rodriguez, Rizal.

Nauna rito, naganap ang pamamaril nitong August 20 ng 12:01 ng madaling araw sa Blk 119, Phase 2, Southville 8B, Brgy. San Isidro, Rodriguez, Rizal na ikinasawi ni John Francis Ompad, kung saan ang talagang target ay ang kapatid niyang si John Ace Ompad.

Pauwi na umano si John Ace nang harangin nina Sabillo at Baguio sa isang umano’y checkpoint subalit hindi nagtanggal ng helmet si John Ace at tumakas pa sa kaya imbes na habulin ng pulis ay pinaputukan umano na siya namang paglabas ni John Francis sa kanilang bahay at siya ang tinamaan ng bala na para sana kay John Ace.

Namatay habang ginagamot sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang biktima sanhi ng bala ng baril sa tiyan.

Magkakaroon ng fact-finding investigation para makakuha ng mga sapat na ebidensya at testimonya.

Nakakulong si Sabillo sa Rodriguez MPS Custodial Facility habang hinihintay ang pagdinig sa kaso. (Vick Aquino)