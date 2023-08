Yassi nagsalita na sa hawak-hita picture nila ni Gov. Villafuerte

Nagsalita na si Yassi Pressman tungkol sa mga kumalat na mga litrato at video na kasama ang ilang politician.

Recently lang ay pinag-usapan ang photo nila ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte na nakahawak ang kamay nito sa hita ni Yassi habang nakasakay sila sa isang ATV.

“Me and Luigi have known each other for a very long time. Parang ten years na kaming magkakilala so now we’re just spending more time together and getting to know each other more,” sey ni Yassi sa kanyang panayam kay Cata Tibayan para sa ‘24 Oras’.

Nabigyan lang daw ng malisya ang viral video nila ni Ilocos Norte District 1 Congressman Sandro Marcos na magkasama sa isang event.

“Hindi po iyon totoo at all. Tawang-tawa nga po kami. Nalagyan lang po ng malisya dahil na-slow mo, nalagyan ng music,” paglilinaw ni Yassi.

Naku sana nga matigil na ang isyu na nagli-link sa kanya sa mga politician, pero hanggang may naglalabasang photos at videos ay patuloy pa rin silang pag-uusapan.

‘Yun na!