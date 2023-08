Vice kinabog na endorser si Toni

Nagkukumahog ang mga fan ni Vice Ganda at ang karamihan ng mga Kakampink (tawag sa mga supporter ni dating VP Leni Robredo) sa muling pag-upload ng isang online shopping app sa kani-kanilang gadgets nang i-announce na ang comedian-TV host na nga ang bagong endorser nito.

Matatandaan na nakulayan ng pulitika ang pagkuha ng nasabing brand kay Toni Gonzaga bilang endorser last year.

At dahil kilalang supporters ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos si Toni at ang mister na si Paul Soriano, marami nga raw sa subscribers ng nasabing online shopping app ang nanawagan ng boycott dito at pagbura ng app sa kanilang gadgets. Nanawagan pa ang mga basher ni Toni na lumipat na lang ang consumers sa kalabang brand. Kaloka, ‘di ba?!

Dahil sa paniniwala nilang tapos na ang kontrata ni Toni at si Vice na nga ang bagong mukha ng online shopping app at balik-loob na raw sila sa nasabing online shopping app at full support sila sa kanilang Meme Vice at kapwa Kakampink, ha!

May time nga pala na kinanta pa ni Vice ng acapella ang ‘Rosas’ sa ‘It’s Showtime’. Ito ‘yung popular theme song ng sinuportahan niyang kandidato last presidential election. Sey ng dyowa ni Ion Perez, favorite song niya ito.

Anyway, sabi naman ng editor naming si Jun Lalin, marami raw sa kanyang mga kakilala at kahit siya mismo ay hindi naman bumitaw sa nasabing online shopping app dahil gusto nila ang serbisyo ng nasabing brand at wala silang pakialam kahit sino pa ang endorser nun. Ang importante raw kasi ay reliable ang serbisyo ng nasabing online shopping app.

‘Yun na!

(Ogie Narvaez Rodriguez)