Tito namigay ng tulong sa mga batang may sakit

Nahabag at nagbigay ng tulong si dating Senate President Tito Sotto sa mga batang may sakit at sa murang edad ay nagme-maintenance na.

Noong Hiwebes sa portion ng ‘E.A.T.’ na ‘Babala! ‘Wag Kayong Ganuuun’, bisita ng TVJ at Legit Dabarkads ang mga batang may sakit.

Isa-isang sinalaysay ng mga bata at kanilang mga magulang ang hirap nila sa araw-araw para may maipambili ng gamot for their maintenance.

Mukhang naantig ang puso ni Tito Sen, na nag-celebrate ng kaniyang 75th birthday noong August 24, kaya bago natapos ang noontime show ng TV5 ay bigla nitong inanunsiyo na tutulungan niya ang mga batang guest nila. Bibigyan niya ng tig-25 thousand ang apat na bata bilang tulong.

Bongga talaga ni Tito Sen, kahit nga ‘yung ‘Sugod Bahay mga Kapatid’ winner noong Miyerkules naman ay tinulungan din niyang mapagamot ang cataract.

Agad niyang pinapuntahan sa mga tauhan ni Konsehala Nina Sotto (asawa ng pamangkin niyang si Wahoo Sotto) ang taong ‘yon para matulungan.

Kahit na hindi naman distrito ni Nina ang barangay sa Parañaque City ng taong ‘yon ay tinulungan nila Ito.

So nice of Tito Sen!

(Ogie Narvaez Rodriguez)