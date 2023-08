Tangkilikin ang sariling atin

Ngayong Agosto ay ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Wika. Sa pamamagitan nito ay napapaalala sa atin na palagiang gamitin ang sariling wika. Pero hindi lang ito ang paraan para maipakita ang pagmamahal sa ating bayan. Pagmamahal din sa bayan ang pagsunod sa batas na ipinatutupad, pagbibigay-galang sa watawat, at sa pagtangkilik sa sariling produkto.

Nitong nakaraang linggo ay nagbukas kami ng eksibit sa Senado na nagtampok sa husay at galing sa paghahabi ng mga kababaihan ng Tabaco City sa Albay. Iba’t ibang produkto ang dinala nila, may mga makukulay na shoulder bags, cute na hand bags, at banig.

Sa nakaraan, maraming beses na may mga eksibit ng mga produktong Filipino sa Senado. At nakakatuwa na nabigyan ng pagkakaton ang women weavers ng Albay para ipakita at maibenta ang kanilang mga sining.

Katuwang ng komite namin sa senado — Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ang Opisina ng Senate Gender and Development sa pamumuno ni Atty. Valentina Cruz, at ang lokal na pamahalaan ng Tabaco City sa liderato ni Mayor Cielo Krisel Lagman-Luistro.

Naisip namin na gawin ito nang bumisita ako sa evacuation centers sa Albay at nalaman ko na marami sa mga babae doon ay paghahabi ang pangunahing ikinabubuhay. Napag-usapan namin ni Mayor Krisel na magkaroon ng makabuluhang proyekto para tulungan sila na makapaghanabuhay pa tin sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.

Napakahirap po kasi kapag tumama ang kalamidad at kinakailangang pansamantalang matigil ang hanapbuhay. Kaya ang mga produkto na gawa nila ay nagpapakita ng katatagan, pagkamalikhain at lakas ng mga kahanga-hangang kababaihan.

Kaya kapag bumili tayo ng mga produktong gawang Pinoy, isipin natin na may kwento sa likod ng produksyon nito. Gaya ng sa women weavers ng Tabaco City, sila ay naghahabi hindi lamang ng mga tela, kundi mga kuwento. Mga kuwento ng determinasyon na dumaan sa mga hamon at kahirapan. Mga kwento ng pagkamalikhain na sumasalamin sa makulay na kultura at kasaysayan ng kanilang lugar. At higit sa lahat, mga kwento ng pagkakaisa ng komunidad.

Kung bumibili tayo ng sariling produkto, pinapahalagahan natin ang gawa ng ating kababayan. Lalakas ang kanilang kumpyansa para pagbutihin pa ang kanilang sining. Marami ang napapanghinaan ng loob kapag walang bumibili o tumatangkilik ng kanilang paninda. Huwag nating hayaan na ganoon ang maramdaman ng ating mga kababayang nagsisikap na maghanapbuhay at may pagkakitaan.

Ang pagtangkilik sa sariling atin ay pagtangkilik sa kultura, kwento, sining at kaunlaran ng ating kababayan. Kung sinusuportahan natin ang hanapbuhay nila, kasama tayong nagtutulak ng pag-unlad ng isa’t isa at ng buong bansa.