Taguig scholarship bukas sa lahat , mga EMBO student damay na!

Isa ang innovative education program ng Taguig City sa pakikinabangan ng husto ng mga estudyante ng Embo Barangays na ngayon ay parte na rin ng lungsod.

Ayon kay JV Arcena, Assistant Secretary for special concerns and international press secretariat sa ilalim ng Office of the Press Secretary at dati ding Assistant Secretary for Global Media and Public Affairs sa ilalim ng Duterte Administration, kumpara sa Makati City na nag-aalok ng scholarship sa top 10% lamang ng kanilang estudyante, sa Taguig City ay nag-aalok ng oportunidad sa lahat ng estudyante at hindi hadlang kung anuman ang kanilang academic achievements.

Sa kanyang column na Unorthodox ay tinuring ni Arcena na “Game Changer” ang alok na scholarship ng Taguig.

“Taguig’s program is far more inclusive. This visionary approach has the potential to be a game-changer, particularly for former Makati residents who now call Taguig home. Taguig City’s scholarship program is a welcome departure from the traditional model that rewards only the academic elite. By extending scholarships to all students, Taguig ensures that no one is left behind and talent is given the opportunity to flourish”pahayag ni Arcena.

Ang tinutukoy ni Arcena na programa ng Taguig ay ang alok na “flexible” scholarship kung saan nagbibigay ang lokal na pamahalaan ng financial assistance sa mga estudyante na mula sa halagang P15,000 hanggang P110,000 kada taon depende sa nais na scholarship ng estudyante.

Isa sa nakinabang sa scholarship ng Taguig ay ang De La Salle University student na si Briann Sophia Reyes.

Sa kanyang Facebook post pinakampante ni Reyes ang mga magulang mula sa 14 EMBO schools na may agam agam para sa edukasyon ng kanilang mga anak kasunud ng paglipat na sa Taguig, aniya, maraming balisa kung ano na ang kasunud sa paglipat sa Taguig ngunit sya mismo ang makapagpapatotoo sa mga natanggap nyang benepisyo sa kanyang pag aaral.

Sinabi ni Reyes walang perpektong Local Government Units(LGUs) subalit walang dapat na ikabalisa sa paglipat sa Taguig City, aniya, bukod sa libreng uniform at school supplies ay nakatatangap pa sya ng cash incentive at allowance habang nag aaral noon sa Cayetano Science High School at ngayong nag aaral na sya sa DLSU ay patuloy pa rin syang nakakatanggap ng scholarship allowance mula sa Taguig LGU.

Nilinaw din nito na ang scholarship ng Taguig ay hindi lamang para sa mga nasa Top rank sa klase kundi para sa lahat at walang pinipili, ani Reyes sa ngayon ay ang mga kapatid naman nya ang nakikinabang sa full scholarship.

Ang post ni Reyes ay sa harap na rin ng mga lumalabas na fake news at black propaganda na mula sa kampo ni Makati City Mayor Abby Binay na minamaliit ang kakayahan ng Taguig City na hindi kakayaning pantayan ang benepisyong ibinibigay ng Makati LGU sa may 30,000 EMBO students.

Binuweltahan naman ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang mga fake news ni Binay sa pagsasabing “Sana hinay hinay sa pag-question at pagmamaliit sa kakayahan ng ibang lokal na pamahalaan. Tayo ay mag-encourage sa isa’t isa, ‘wag tayong magbibitaw ng salita na makakasakit at magko-cause ng panic sa ating kapwa,”.

Samanatala, nagsimula nang mamahagi si Mayor Lani ng school supplies para sa mga EMBO residents na tatawagin na ding Taguigeño, sinimulan ng alkalde ang pamamahagi sa Pitogo High School at iikutan nito ang 13 pang paaralan.