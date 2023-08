Swak na posisyon sa pagtulog, alamin!

Lahat ng tao kailangan ng tulog!

Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang posisyon ng pagtulog kung saan tayo komportable.

Mayroong sanay matulog ng nakatagilid, nakatihaya o kaya naman ay nakadapa!

Pero ayon sa licensed physical therapy assistant na si Jeniffer Wilson, na isa ring sikat na wellness influencer, bagamat maraming popular na posisyon ng pagtulog, maganda pa ring matulog nang nakalapat ang likod dahil marami itong benepisyo.

Iilan lamang ang sanay matulog nang nakalapat ang likod, at sa katunayan ay nasa 38% lamang ito.

Sa @sensefulwellness TikTok page ni Wilson ay mapapanuod kung paano ba dapat matulog ang isang tao para mapanatili ang “neutral alignment” ng katawan.

“If you’ve seen my videos before, I go over a lot of positional techniques to encourage a more neutral alignment so we save our bodies unnecessary wear and tear,” pahayag nito.

Isa na nga rito ang pagtulog nang nakalapat ang likod, may unan sa ilalim ng tuhod, o kaya naman ay sa mababang bahagi ng likod.

Pero marami pa rin ang hindi sanay dito, kaya naman ang second option.. matulog nang nakatagilid na marahil ay pinakapaboritong posisyon ng lahat!

Kaya naman pahayag ni Dr. Danielle Kevas, chief medical advisor at Sleepline sa Know by Yahoo, hindi naman ito masama, at maari ring magdulot ng advantages.

“Sleeping on your left side can offer advantages such as relief from sleep apnea and chronic lower back pain. However, improper alignment while side sleeping, like an awkward neck or spine position, can lead to problems like neck pain and back discomfort.”

Para mapanatili ang balakang at iyong gulugod sa neutral na posisyon ay makakatulong ang paglalagay ng unan sa gitna ng magkabilang hita.

Iba-iba man ang nakasanayang posisyon, payo pa rin ng mga eskperto, tiyaking may sapat na suporta ang katawan para sa masarap na tulog at maayos na pangangatawan. (Natalia Antonio)