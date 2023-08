‘Puso’ sandata ng PH squad

Ang ‘puso’ nina Jimmy Alapag at Gabe Norwood ang pangunahing paghuhugutan ni Japeth Aguilar sa muling pagbabalik sa FIBA World Cup.

Pangatlong sunod na tour of duty na ng Ginebra big man ang 2023 edition ng torneo na nagsimula kahapon at magtatapos sa Sepember. 10.

Sa debut game kontra Dominican Republic sa Philippine Arena sa Bocaue kagabi, umasa si Japeth na mailalabas nila ang angas at dedikasyon sa larong natutunan kina Alapag at Norwood.

Kailangan ni Aguilar na manguna sa pagpapakita ng puso bilang team captain.“I just want to thank ‘yung mga naging captain balls ko kasi they paved the way,” ani Aguilar.

“They represented the Philippines with dignity, honor, pride and respect.”

Sina Japeth at June Mar Fajardo ang naiwan sa 2014 at 2019 Gilas squads kasama sina Alapag at Norwood.

“They really set the bar high and I just wanna thank them ‘cause they really paved the way for us, for me,” dagdag ni Aguilar.

(Vladi Eduarte)