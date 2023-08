Pre-booking hinirit para walang pila sa bus stop

Napapanahon na umano para gawing moderno ang sistema ng transportasyon sa bansa.

Ito ang solusyon ni George Barcelon, presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) sa harap ng nararanasang ng matinding trapiko sa bansa.

Ayon kay Barcelon, dahil karamihan sa mga tao ay mayroon nang mobile phone, mas makabubuting pre-booking na ang pagsakay sa mga bus.

“Mag-book ka, kasi may number na ngayon eh, `pag nag-pre book ka na kahit anong oras at gamitin ang QR code, pagdating mo sa oras na iyan at saka sumakay ka sa bus, `yung bayad mo menos kasi discounted ang mga nag-book, may discount pa `yan, `yung mga walk in `yun ang regular price,” sabi ni Barcelon.

Aniya, puwede rin gayahin ang ginagawa sa ibang bansa na may numbering system ang mga bus na alam ng mga pasahero kung anong oras darating ang sasakyan nila. Sa ganitong paraan, ayon kay Barcelon ay hindi na maiipon at magsisiksikan ang mga pasahero sa bus stop.(Betchai Julian)