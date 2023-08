PBBM binuksan Partido Federal sa alyansa

Walang pipiliing grupo o partido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nais na magkaroon ng alyansa sa kanilang Partido Federal ng Pilipinas (PFP).

Sinabi ng Pangulo sa ambush interview sa San Antonio, Zambales na bukas ang kanilang partido sa sino man na nais makipag-alyansa basta susuporta sa mga kandidato, adhikain at mga ginagawa ng gobyerno lalo na sa pagpapababa ng inflation.

Katulad aniya ng kasabihan na ang politika ay isang “game of addition” kung kaya’t bukas ang PFP sa lahat ng mga nais magkaroon ng alyansa sa kanilang partido.

“Gaya nung sinasabi ko noong eleksiyon, noong kampanya, kahit naman sino, kahit anong kulay ng kanilang politika kung handa silang tumulong eh bakit hindi natin sila isasama as long as they are willing to help the government, as long as they are willing to help us in pursuing and promoting the policies that we have created for our people, then of course they are welcome to join us,” wika pa ni Pangulong Marcos.

Pinanumpa ng Pangulo noong Huwebes (Agosto 24) ang mga bagong miyembro ng PFP na ginanap sa isang programa sa Malacañang kung saan hinimok nito ang mga kapartido na paghandaan ang barangay elections at ang halalan sa 2025.

(Aileen Taliping/Prince Golez)