Marcos pinirmahan bagong batas sa MSME

Kabilang ang isang panukala para sa maliliit na negosyo sa nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ganap na maging batas.

Alinsunod sa Republic Act No. 11960 o OTOP Philippines Act, itatatag ang One Town One Product (OTOP) sa mga programa ng bansa at maglalaan ng pondo ang gobyerno upang magpatuloy ito at i-promote ang produkto ng bawat bayan o rehiyon sa bansa na makatutulong upang palakasin ang ekonomiya.

Isa sa layunin ng batas ay mabigyan ng suporta ang mga maliliit na negosyo o ang mga tinatawag na micro, small, and medium enterprises (MSME) sa tulong ng Department of Trade and Industry at Cooperative Development Authority.

(Aileen Taliping/Prince Golez)