Malacañang may parangal kay Toots Ople

Isang necrological service na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isasagawa sa Malacañang para sa yumaong Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Susan “Toots” Ople na gaganapin sa Lunes, Agosto 28.

Sa pahayag ng DMW, itinakda ang necrological service ganap na alas-9:30 ng umaga sa Kalayaan Hall.

“The President, together with the bereaved family, will receive the remains of the late Secretary Ople upon their arrival in the Kalayaan Hall. The necrological service will begin shortly after,” ayon sa DMW.

Dagdag pa ng DMW na pribadong seremonya ito para sa kalihim na matatapos hanggang alas-tres ng hapon.

Pagkatapos ay dadalhin na umano ang labi ni Ople sa tanggapan ng DMW sa Mandaluyong City kung saan magkakaroon naman ng public viewing.

(Prince Golez)