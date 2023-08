Mababa na nga ba ang standards natin?

Sinasabi nila na kapag nag-umpisa ka nang kwestiyunin ang mga asal at ugali ng kabataan ay tumatanda ka na. Marahiltotoo itong kasabihan na ito, sapagka’t marami na ang mgabagay na tila hindi ko naiintindihan.

Mayroong mga impormal na grupo sa social media ang maraming pamantasan kung saan ang mga mag-aaral ay nagbibigay ng kani-kanilang mga kuro-kuro at opinyon hinggilsa kanilang mga naging propesor. Ang pakay ng grupong ito ay magbigay ng impormasyon para sa mga mag-aaral na kukuhapa lamang ng mga kurso. Nagsisilbi itong review ng mga gurona maaring ihalintulad sa mga hotel, kainan, mga pelikula at kung ano-ano pa.

Nag-uumpisa ang proseso sa kung sinong propesor ang nararapat piliin. Dito makikita kung ano ang hinahanap ng mgamag-aaral sa kanilang mga magiging guro. Sa pangkalahatan, nakararami ang may gusto ng propesor na mataas magbigayng grado at kaunti lang ang gagawin. Tila normal naman para sa isang mag-aaral ang ganitong uri ng mga inaasahan. Sino ba naman ang may gusto ng isang klase na uubusin ang lahat ng oras mo? At pagdating naman sa pag-grado, natural din nagugustuhin na mataas magbigay ng grado. Nabasa ko din namas pinapahalagahan nila ang mga guro na hindinagbabagsak. Hindi kaya mas tama na gustuhin ang isang gurona patas mag-grado—mataas kung nararapat at mababa o bagsak kung kinakailangan?

May mga ilan na natutuwa kapag may natututunan sila sa guroat tama lang naman ito. Ang hindi ko matanggap ay ang pagpiling mga mag-aaral para sa mga guro na hindi mataas ang pamantayan o standards pagdating sa mga requirements. Dagdag pa ng iba, mas gusto nila na “easy-easy” lang o sakanilang lenggwahe, “chill” lang. Ang ibig sabihin nito ay walangmasyadong gagawin, walang kailangang preparasyon para saklase, walang maraming babasahin. Sa madaling salita, ayawng hirap. Base na rin sa aking naririnig sa mga ibang guro, tilaang gusto ng mga bata ay parang nanonood na lang ng Netflix. Pagkatapos ng pelikula, konting reaksyon lamang ay sapat na.

Marahil may malaking kinalaman dito ang uri ng pagpapalaki samga bata ngayon. Kung nuong araw ay malinaw ang pamantayan kung ang mag-aaral ay maayos o hindi, tilalumawak na ngayon ang mga pamamaraan ng pagtaya ng tagumpay. Ang isang pilit ginigiit ng mga bata ngayon ay ang antas ng pagpupursige na sinasabi nilang ginawa nila at kung bakit dapat silang bigyan ng pasadong grado. Hindi ko sinasabing mali ito, nguni’t hindi rin ako maaring sumang-ayonna maari itong gamitin sa lahat ng pagkakataon. Dapatmagkaroon din ang kabataan ng kasanayan sa kabiguan.

May isang mag-aaral na umaapela sa kanyang bagsak nagrado. Ang kanyang pinaka-matinding argumento para ipasasiya ay dahil ginawa niya ang pinaka-mahusay niya para sakurso. Aniya, ginawa niya ang “best” niya. Nguni’t ang salitang“best” ay may iba-ibang pakahulugan sa bawa’t tao. Paano kung ang “best” mo ay hindi pa rin sapat? Sa larangan ng sports, mayroon na bang nanalo hindi dahil sa puntos kundidahil lamang sa pagpapakita ng best?

May kinalaman din kaya ang ganitong pag-uugali