Let’s go and support, Gilas Pilipinas! Puso at bayanihan, ipakita ng bawat Pilipino

Nagbukas na ang pinto ng ating bansa para sa isa sa pinakamalaking pagtitipon sa mundo ng basketball – ang FIBA World Cup 2023. Bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, labis tayong nasasabik at nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong at sumuporta upang maisakatuparan ang pag-co-host natin sa event na ito, kasama ang bansang Japan at Indonesia.

Sa katunayan, noong Agosto 22 nagtipon-tipon tayo sa Sofitel Plaza sa Manila City para sa FIBA Welcome Cocktails. Dito, nakilala ko ang ilan sa mga kilalang personalidad sa basketball, kabilang na ang basketball legend ng Dallas Mavericks na si Dirk Nowitzki. Si Dirk ang isa sa mga iniidolo ko sa basketball at itinalaga bilang isa sa FIBA Ambassadors. Ilan sa mga dumalo sa pagtitipon ay sina FIBA Secretary General Andreas Zagklis, PSC Commissioner Fritz Gaston, PBA Commissioner Willie Marcial, SBP President Al Panlilio, at SBP Legal Consultant and Chairman of FIBA Legal Commission Atty. Aga Francisco.

Naniniwala ako na we are in for a treat, lalo na ang mga Pinoy basketball fans, dahil paniguradong makakasaksi tayo ng mataas na antas ng kumpetisyon sa FIBA World Cup, lalo na’t nariyan ang ilan sa mga malalaking pangalan sa mundo ng basketball gaya nina Bogdan Bogdanovic, Kyle Anderson, at Luka Doncic. At siyempre, pinarangalan din kamakailan lamang sa FIBA Hall of Fame ang sarili nating basketball legend na si Caloy Loyzaga.

Ngunit hindi lamang tungkol sa sports o basketball ang pagho-host natin ng FIBA World Cup. Simbolo rin ito ng ating pagkakaisa, sportsmanship, at pagiging proud sa ating bansa. Ang mga ito ay mahahalagang sangkap din na tutulong sa ating national team—ang Gilas Pilipinas—na magtagumpay sa naturang torneo.

Maliban diyan, isang pagkakataon din ang pagho-host natin ng FIBA World Cup upang ipakita sa buong mundo ang kagandahan ng ating bansa. Naglaan ang gobyerno ng sapat na pondo para sa pagho-host natin ng malaking sporting event na ito, at umaasa tayo na ito ay magiging matagumpay.

Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance na nag-sponsor ng sports budget, ipinaglaban natin na madagdagan ang pondo ng Philippine Sports Commission. Sa katunayan, ang budget sana ng PSC ngayong taon ay nasa humigit-kumulang PhP200 million lamang. Tayo ang nagsulong ng dagdag sa pondo nila kaya nabigyan ito ng PhP1 billion, kasama na ang budget para sa iba pang grassroots sports programs gaya ng Batang Pinoy, dagdag pondo sa pagdaraos ng FIBA 2023, at suporta sa mga lalahok sa international competitions. Lahat ng ating inisyatiba para mag-invest sa sports ay nakalinya sa ating pag-engganyo sa mga kabataan to get into sports, stay away from drugs.

Samantala, patuloy pa rin ang ating opisina para naman maghatid ng tulong at pag-asa sa mga Pilipinong nangangailangan. Noong Agosto 23, dumalo tayo sa ika-50 anibersaryo ng Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Awarding Ceremony, kung saan tayo’y pinagkalooban ng Apostle Arsenio Ferriol Award of Excellence Public Service and Governance na ginanap sa Imus City, Cavite.

Noong Agosto 22, nagtungo naman ako sa Navotas City at nagbigay ng tulong sa 800 senior citizens, persons with disabilities at indigents kasama ang lokal na pamahalaan sa pamumuno nina Mayor John Rey Tiangco, at Vice Mayor Tito Sanchez.

Naglaan din tayo ng dagdag na tulong sa 1,239 biktima ng sunog noon sa parehong lungsod na naging benepisyaryo rin ng emergency housing assistance program (EHAP) ng National Housing Authority. Ang EHAP, na ating isinulong noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, ay patuloy nating sinusuportahan ang implementasyon ngayon upang matulungan ang mga biktima ng sakuna na makabili ng yero, pako at iba pang housing materials para sa pagpapaayos ng kanilang tirahan.

Noong Agosto 19, binisita naman natin ang Olongapo City at nagbigay ng tulong sa 2,000 mahihirap na residente. Naging guest of honor at speaker din tayo sa pagtatapos ng Kolehiyo ng Subic Class Matalaghay 2023, at nagbigay ng inspirasyon sa mga graduates kasama sina Congressman Jefferson “Jay” Khonghun, Subic Mayor Jonathan John Khonghun, Vice Mayor Lauro Boy Simbol, Castillejos Mayor at Kolehiyo ng Subic founder Jeffrey Khonghun, at Olongapo Mayor Rolen Paulino, Jr. Pagkatapos ay dumalo tayo sa ika-39 na taon ng El Shaddai at sa kaarawan ni Brother Mike Velarde sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila.

Nitong nakaraang mga araw, patuloy rin ang aking opisina sa pamamahagi ng tulong sa iba’t ibang panig ng bansa. Tumulong tayo sa 11 residente ng Barangay Peñaplata, Island Garden City of Samal na biktima ng sunog. Nagbigay rin tayo ng suporta sa 2,000 residente ng Gonzaga, Allacapan, Pamplona, at Ballesteros, Cagayan na naapektuhan ng Typhoon Egay; at 400 na biktima rin ng nasabing bagyo sa Caoayan, Ilocos Sur.

Nagbigay-suporta rin tayo sa 1,000 miyembro ng iba’t ibang sektor sa Polomolok, South Cotabato sa kanilang ika-66 na anibersaryo; at 35 pa sa iba’t ibang lugar sa Cotabato Province. Nakatanggap din ng tulong ang 31 mahihirap na residente ng Gen. Tinio, Nueva Ecija; 66 sa Malolos City, Bulacan; at halos 250 na benepisyaryo ng isang medical mission sa Tobias Fornier, Antique.

Hindi lamang isang paligsahan kundi isang oportunidad na ipamalas sa buong mundo ang ating kultura, talento, at puso sa FIBA World Cup 2023. Kaya naman nananawagan ako sa bawat Pilipino na magtulungan at suportahan ang ating Gilas Basketball team. Sa bawat dribol, pasa, at tira ng bola, ipakita natin sa mundo ang ating diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Let’s go, Gilas Pilipinas!