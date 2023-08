Kiesha Dazzie Bedonia kuminang sa Lady Tams

Mga laro Linggo: (Paco Arena)

10:00am — San Sebastian vs DLSU

12:00nn — Lyceum vs Perpetual

INANGKLAHAN ni Kiesha Dazzie Bedonia ang opensa ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws upang suwagin Enderun Colleges 25-11, 25-10, 25-16 sa tatlong set ng 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge 2023 eliminations kahapon sa Paco Arena sa Maynila.

Tumikada si Bedonia ng 14 points habang bumakas si Faida Bakanke ng 10 markers para tulungan ang Lady Tamaraws na ilista ang malinis na tatlong panalo upang manatili sa tuktok ng team standings.

Halos hindi pinawisan ang Lady Tams sa pagsilo ng panalo kontra Lady Titans, palaging arangkada sa umpisa ng bawat set.

“Masaya ko kasi na-meet namin ‘yung objectives for this game, ma-lessen iyung errors. Maganda naman ‘yung performance ng lahat,” saad ni FEU interim head coach Manolo Refugia.

Nag-ambag din sina Chenie Tagaod at Jazlyn Anne Ellarina ng seven at five markers, ayon sa pagkakasunod.

Si Erika Deloria ang namuno sa opensa para sa Enderun na may anim na puntos.

Sunod na makakalaban ng FEU ang Lyceum of the Philippines sa Agosto 30.

(Elech Dawa)