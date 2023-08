Kaya nag-request ng trade! Damian Lillard bwisit sa diskarte ng Blazers

INAMIN ni Damian Lillard na nag-request nga siya ng trade mula sa Portland, pero iniwasan niyang magsalita tungkol sa Trail Blazers at sa management team nito.

Mula nang pumasok sa NBA noong 2012 ay nasa Blazers na si Lillard.

Nahubog siya bilang high-octane scorer at go-to guy sa Portland, pero walang narating ang team.

Unang araw ng July, pumutok ang balita na humihingi siya ng trade. Makalipas ang ilang araw, sumingaw din na gusto niyang mapunta sa Miami Heat.

Pero kay Marc J. Spears ng Andscape unang inamin ni Lillard ang request.

“I can say that there was (a trade request) and I would just prefer not to speak on the Trail Blazers,” ani Lillard.

Hindi siya nagoyo nang kulitin ni Spears kung ano ang dahilan ng trade request.

Sa pagsisimula ng free agency, umugong ang balita.

Humihirit noon si Lillard na magdagdag ang Portland ng maaasahang veterans sa bench.

Kinuha ng Blazers si Scoot Henderson bilang No. 3 pick noong draft, iba sa hinihingi ni Lillard na direksiyon ng team.

Tinanggihan ng Portland ang trade offers sa No. 3 selection, sa halip ay ginamit para sa isa pang point guard – tulad ng laro ni Lillard.

(Vladi Eduarte)