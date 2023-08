Karera Tips Ni Jp Gonzales

August 26 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangs

R01 – 6 Sampaloc’s Pride, 5 Tawi Tawi,Maaayo Kayo, 3 Sky City, 8 The Alpla Male

R02 – 1 La Liga Filipina, 4 Sophisticated, 7 Elegant Lady, 5 Eazacky

R03 – 3 Eunice And Aiah, 2 Wesfacckol, 5 Burden Of Proof, 1 RunZapRun

R04 – 1 Celebrity, 2 Windstorm, 5 Crazy Collin, 7 Hang Loose

R05 – 6 Cat Bell, 4 Euroclydon, 2 Agi Daw, 5 Asiong

R06 – 1 Modern Cong/Hamlet, 3 Cam From Behind, 2 My Prancealot, 7 Nuclear Bomb

R07 – 9 Eyeshot, 5 Batang After Seven, 8 Arimunding Munding, 7 Sakalam

R08 – 7 Meghan Maxene/Magnolia Yana, 10 Go Aydan Go, 9 Nicole’s Favorite, 8 GethsemanesMiracle

Solo Pick: Eyeshot

Longshot: Sampaloc’s Pride