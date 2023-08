Kapitan, mga kagawad kinasuhan sa Ombudsman

Patung-patong na kaso ang inihain sa Office of the Ombudsman laban sa isang kapitan at mga kagawad nito sa Novaliches, Quezon City.

Kinasuhan ng kagawad na si Allan Butch Francisco Jr., si Barangay Kaligayahan Captain Alfredo ‘Freddy’ Roxas, ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Falsification of Public Documents, at Grave Misconduct

Kabilang din sa kinasuhan ang mga umanoy mga nakipag-sabwatang kagawad na sina Jim Mahusay; Alexander Rivera; Perla Adea Mallari; Arnel Gabito; Dionisio Gascon; Sofronio Grimaldo, Brgy. Secretary na si Josephine Penarada, ng Brgy. Kaligayahan, Novaliches, Quezon City.

Batay sa complaint-affidavit ni Francisco Jr., ang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay base sa pagpapasa ng isang resolusyon na hindi dumaan sa pagtalakay sa regular o special session ng barangay.

Samantala, ang reklamong Falsification of Public Documents ay dahil naman sa pag-isyu ng Secretary’s Certificate ni Peñaranda at nagsinungaling na may naganap na session noong April 15, 2023, kung saan tinalakay umano ang pagpasa sa Barangay Resolution No. 087, 2023.

Ayon pa kay Francisco Jr., naaprubahan diumano ang Barangay Resolution No. 087, 2023 nang hindi dumaan sa isang regular session ng barangay at legal na proseso, dahil walang naganap na anumang session sa sinabing petsa.

Magugunitang una na ring kinasuhan sa Ombudsman ni Hernando Compendio si Roxas ng reklamong paglabag sa Anti Graft and Corrupt Practices Act dahil umano sa pagtanggal sa kanya bilang BPSO pero nasa payroll pa rin ang kaniyang pangalan at halos umabot sa P100,000 ang hindi naman niya nakubra para sa taong 2023.

(Dolly Cabreza)