Juvenile 1st leg P1.8M papremyo

MAGKAKAMPIHAN sina Blame The Ghost at Bravemansgame para lahukan ang 2023 Philracom “1st Leg Juvenile Stakes Race” na pakakawalan sa Setyembre 3 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Makakalaban nina Blame The Ghost at Bravemansgame ang pitong tigasing batang kabayo na nagsaad din ng pagsali sa 1,200-meter race.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Blame The Ghost, habang si class A rider Kelvin Abobo ang gagabay kay Bravemansgame.

Nakalaan ang P1.8M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang nagdeklara ng paglahok ay sina Amor My Love, Artsev, Ghost, Heartening To See, Malibu Princess Mommy’s Love at Sonnet Forty Three.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1,080,000, mapupunta sa pangalawa ang P360,000 habang P180,000, P90,000, P54,000 at P36,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Tatanggap din ng P90,000 ang breeder ng winning horse habang P54,000 at P36,000 ang second at third.

(Elech Dawa)