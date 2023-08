Jiu-jitera Annie Ramirez sasabak sa Japan training

NAGTUNGO papuntang Tokyo, Japan si three-time Southeast Asian Games (SEAG) champion Annie Ramirez upang simulan ang paghahanda sa misyong makabawi sa darating na 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Hindi pinalad na magtagumpay ang 2019 World Jiujitsu champion sa 2018 Jakarta-Palembang Asiad meet sa mas mabigat na women’s 62kgs division matapos lumuhod sa first round kontra sa gold medalist na si Sung Ki-Ra ng South Korea.

Determinado ang 31-anyos na jiu-jitera na makabawi sa normal na weight category sa women’s under-57kgs kung saan nagawa nitong magkampeon sa Cambodia meet nitong nagdaang Mayo.

“Always naman na determinado akong manalo every single game. May factor lang din if naglalaro sa mas higher weight,” wika ni Ramirez sa mensahe sa Abante Sports kahapon, na naatakdang magsanay sa Carpe Diem at Triforce sa tinaguriang “Land of the Rising Sun.”

(Gerard Arce)