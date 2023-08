Jennifer Lopez, Ben Affleck nag-celebrate ng first wedding anniversary

Nag-celebrate ng kanilang first wedding anniversary sina Jennifer Lopez at Ben Affleck. August 20, 2022 noong ikasal ang dalawa sa 87-acre compound ng aktor sa Hampton Island Preserve in Savannah, Georgia.

Nag-share si J.Lo ng ilang photos ng Georgia wedding nila ni Ben via Instagram.

“One year ago today… Dear Ben, Sitting here alone, Looking at my ring ring, Feeling overwhelmed. It makes me wanna sing sing. How did we end up here, Without a rewind. Oh my, This is my life… Jennifer #DearBenPartII #ThisIsMeNow,” caption pa ng singer-actress.

Sa mga naturang photos, makikita rin si Ben na binubuhat si Jennifer na ang suot ay white wedding dress with flowing short sleeves and a long white veil. Naka-white tuxedo and shirt with a black bow tie naman si Ben.

Sa isa namang photo ay nag-share ng kiss ang dalawa under a wooden arch with fireworks sa kanilang background.

Pinost din ni Jennifer na suot niya ang isang necklace na may pangalan na BEN in gold letters.

Unang kinasal sina Jennifer at Ben sa Little White Chapel in Las Vegas noong July 2022 bago naganap ang big August wedding sa Georgia.

(Ruel J. Mendoza)