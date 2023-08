Janella, Markus malabong magkabalikan

Pinagmalaki ni Markus Paterson na maayos ang setup nila ni Janella Salvador sa pagpapalaki sa anak nilang si Jude.

“Palagi kaming magkasama. We have a good setup ni Jea. Plus walking distance lang naman ‘yung where we live, so it’s easy for me to see him.

“Wala naman kaming problema and Jude is the first priority. As long as we both get that smooth sailing lang,” chika niya sa ‘Magandang Buhay’.

Pero minsan daw ay nagkakasabay ang trabaho nila, pero nagagawan pa rin daw nila ng paraan.

“It’s all about communication and sacrifice,” sabi niya.

Sa ngayon ay nasa afternoon serye na ‘Pira-Pirasong Paraiso’ si Markus bilang si Kano.

(Dondon Sermino)