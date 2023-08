Iko-cover ng Abante… Kasal nina Lovi, Monty bukas na!

London, United Kingdom — Ang bongga lang dahil marami ang tutok na tutok sa kasalang Lovi Poe, Monty Blencowe.

Hanggang kanina nga ay marami ang nangungulit sa akin tungkol doon dahil inamin ko na rin na imbitado nga ako.

Sige na nga — bukas (Saturday) magaganap ang kasal nina Lovi, Monty!

Bale 3:30pm ang nasa imbitasyon at magaganap ‘yon outside of London.

Siyempre, kaagad na mababasa, makikita ang mga larawan ng nasabing kasalan sa abante.com.ph at mapa-publish naman ‘yon sa Abante on Monday.

Invited ang mag-asawang Dra. Vicki Belo, Dr. Hayden Kho sa kasal at darating sila.

Marami ring mga taga-showbiz ang dararting, pero hindi muna namin sasabihin kung sino-sino sila.

And yes, ang ate ni Lovi na si Senator Grace Poe-Llamanzares ang matron of honor ng Kapamilya Supreme Actress.

Bongga!

Anyway, ngayong gabi (Friday) magaganap ang BBQ gathering na bale welcome dinner din para sa mga imbitado sa kasal nina Lovi, Monty.

Sabi nina Lovi, Monty, “Before we say ‘I Do,’ please join us for a BBQ GATHERING.”

Mapapanood din sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid sa Sunday (bukas), 4:00pm ang mga kaganapan sa kasal nina Lovi, Monty.

Bale ‘yan ang 5th anniversary special ng aming ‘Anything Goes’ show, ha!

‘Yun lang!