IACAT airport order takaw-kotong sa mga biyaher

Naalarma ang isang mambabatas sa bagong guideline na ipinatupad ng Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) para sa mga Pilipino na nais bumiyahe sa ibang bansa, lalo na sa mga turista at overseas worker.

Ayon kay Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez, posibleng magamit lang sa pangongotong ang mga bagong requirement bukod sa pahihirapan ang pagbiyahe ng mga Pinoy.

Maaari rin aniya magkaroon ng paglabag sa right to privacy ng pasahero dahil sa mga hinihinging dokumento gaya ng bank statement at proof of income.

Batay sa revised guidelines na inilabas ng IACAT, apat na dokumento ang ipapakita para ma-check ng Bureau of Immigration. Kabilang dito ang passport na valid sa loob ng anim na buwan mula sa petsa ng pag-alis, valid visa (kung kinakailangan), boarding pass, at kumpirmadong return o round trip ticket (kung kinakailangan).

Sa mga bibiyahe bilang turista, kailangan pa ang katibayan ng hotel booking/accommodation, kakayahang pinansyal o source of income, at patunay na may trabaho o pinagkakakitaan.

Hinigpitan din ng IACAT ang mga requirement para sa mga sponsored travel, mga first time OFW, balik-manggagawa, at direct hire. Kasama rin sa bagong guideline ang mga menor de edad na bibiyahe sa labas ng bansa.

“Those are unreasonable rules. They will give Filipino tourists, overseas Filipino workers and other travelers a lot of inconvenience, and they could make them vulnerable to harassment and extortion by corrupt immigration officers and other airport personnel,” sabi ni Rodriguez na dating BI commissioner.

Sa pagtatakda ng mga bagong requirement, sinabi ni Rodriguez na binibigyan ng IACAT ang mga immigration officer na gamitin ang kanilang “subjective judgment, whims and discretion” sa mga paalis na pasahero.

“I am afraid that’s where extortion, harassment and corruption will arise,” babala pa ng mambabatas.

Naniniwala ang mambabatas na madali aniyang mapapaikutan ng mga human trafficker ang bagong patakaran dahil madali nang maglipat ng pera sa bangko bilang show money. Sa bagong guideline ay hahaba rin umano ang pila sa mga immigration counter.

Una nang iginiit ng IACAT na hindi karagdagang pahirap ang binagong guideline para sa mga biyahero bagkus ay inaayos lamang nila ang mga pinaiiral na requirement para na rin sa kapakanan ng lahat. (Billy Begas/Eralyn Prado)