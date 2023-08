Higit P500M puslit na bigas nabisto, 3 bodega kinandado

Ikinandado ng Bureau of Customs (BOC) ang tatlong bodega sa Balagtas, Bulacan noong Huwebes matapos matuklasan na abot sa mahigit P500 milyon na halaga ng mga puslit na bigas ang itinatago rito.

Ito ang Great Harvest Rice Mill Warehouse, San Pedro Warehouse at FS Rice Mill Warehouse na pawang matatagpuan sa loob ng Intercity Industrial Complex sa Barangay San Juan sa Balagtas.

Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, abot sa 202,000 sako ng mga imported na bigas mula sa Vietnam, Cambodia at Thailand ang nakaimbak sa nasabing mga bodega.

Dagdag ni Rubio, inatasan na niya ang mga may-ari ng bodega na magsumite ng mga dokumento para patunayan na lehitimo ang pag-aangkat nila ng bigas pati ang dami nito.

“Smuggling agricultural products, in particular rice which is the staple food in every Filipino home, poses a grave threat to our economy. It creates a ripple effect that impacts the core of our agricultural sector – our farmers,” diin niya.

Kapag napatuna­yang ilegal ang pagpasok ng mga bigas sa bansa, kukumpiskahin ng BOC ang mga ito dahil sa pag­labag sa Section 1401 (Unlawful Importation) sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act.