Ex-US Pres. Donald Trump inaresto, nagpiyansa ng $200,000

Nagpiyansa si da­ting US President Donald Trump ng $200,000 para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos itong kusang sumuko sa Fulton County Jail at magpakuha ng mugshot sa Atlanta, USA noong Huwebes.

Kaugnay ito sa umano’y kaso ng pagmamanipula sa resulta ng eleksiyon noong 2020 dahilan para sampahan ito at 18 iba pa ng kasong racketeering at conspiracy.

Samantala, tulad ng inaasahan ay mariing itinanggi ni Trump na ngayon ay mayroong inmate no. P01135809, ang nasabing mga akusasyon.

Igniit niya na nais lang harangin ang kanyang planong muling pagtakbo bilang pangulo ng Amerika sa idaraos na presidential elections sa susunod na taon.

“What has taken place here is a travesty of justice. I did nothing wrong,” giit ni Trump.

Nagtagal siya sa loob ng pasilidad sa loob ng 30 minuto bago pinayagang makalabas makaraang makapagpiyansa at magpakuha ng kanyang mugshot.