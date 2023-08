DOE tinukuran diskarte sa Luzon grid

Naglabas ng pahayag ang Department of Energy (DOE) tungkol sa inilabas na draft circular sa pagbuo ng natural gas power generation facilities sa Luzon grid bilang suporta sa energy transition.

Sa Section 37(c) ng Electric Power Industry Reform Act (EPIRA), inaatasan ang DOE na i-update ang Power Development Program (PDP) at isama ito sa Philippine Energy Plan.

Ayon sa pahayag ng DOE, sa pamamagitan nito, dapat umanong ikunsidera ng PDP ang indibidwal o magkasanib na mga plano sa pagpapaunlad ng transmission, generation, at distribution section ng electric power industry

Batay sa PDP simulations, upang makamit ang mga target na renewable energy (RE) na 35 porsyento sa 2040 at 50 porsyento sa 2050, at matiyak ang reability ng power system, ang mga teknolohiyang sumusuporta tulad ng energy storage system gas -fired (ESS), flexible power plants gaya ng ng natural gas-fueled power plants ay mahalaga.

Ayon sa DOE, ang natural na gas-fired power plants ay maaaring magsilbi bilang mabilis na pagsisimula ng mga reserba na maaaring makadagdag sa pagkakaiba-iba ng mga teknolohiyang RE gaya ng solar at hangin.

Ang transitioning umano ng clean energy upang makamit ang mga layunin sa seguridad ng enerhiya ng bansa ay mangangailangan din ng isang transition fuel na maaaring magbigay ng baseload generation na pumupuno sa puwang kapag nagsimulang muling mag-refire ang existing coal-fired power plants.

Samakatuwid, nakikitang ang natural na gas ay angkop na transition fuel kung saan ang mga pamumuhunan ng private sector sa teknolohiyang ito ay mapapadali ang paraan para paganahin ang posibilidad ng RE.

Samantala, dahil ang Malampaya gas depleting at ang coal ng imported Liquefied Natural Gas (LNG) ay mas mataas kaysa sa indigenous Malampaya, ang draft policy ay sumasang-ayon sa gas aggregation scheme hanggang sa distribution utilities (DUs) sa loob ng Luzon grid para sa benepisyong mas mababang presyo ng blended imported LNG at natural gas mula dito.

“Getting a minimum percentage of power supply from natural gas, on the other hand, would give the DUs an advantage of taking a competitive price without going through the competitive selection process (CSP). With the eventual reduction of capacity from coal-fired power plant, natural gas will be the immediate option for the DUs either as baseload, midrange, and peaking requirement because of the flexibility, and with much less harm to environment,” nakasaad pa sa inilabas na statement ng DOE.