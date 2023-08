Christian, JC agawan kay Jennica

Ang bongga naman ni Jennica Garcia, ha! Ngayon pa lang ay marami na ang sumisigaw na bigyan siya ng bagong teleserye dahil tapos na ang ‘Dirty Linen’.

At kaloka dahil wish nila ay maging partner ni Jennica si JC Santos, ha! May chemistry raw kasi ang dalawa.

Sa interview kay JC, binalikan niya ang ilan sa mga memorable niyang eksena sa primetime serye. Isa na nga ang mala-romcom kulitan scene nila ni Jennica kung saan niligtas ng kanyang karakter na si Inspector Lemuel Onore si Lala mula sa pagkaka-salvage noon.

Nang panoorin nga niya muli ang kanilang mga eksena ay hindi niya naitanggi na maski siya ay mistulang kinilig at nakitaan niya na may chemistry silang dalawa.

“’Yung banter namin ni Jennica roon, nag-work siya, na may lumabas na chemistry. Na, ‘Uy! Puwede ‘to ah!’ Puwede kaming gumawa ng ibang project,” sey ni JC.

At ngayon pa lang, mukhang may inihahanda na raw na proyekto para sa dalawa.

“I got a rumor na we’re gonna be in a project soon. Kasi nag-work. Eh, sobrang galing kasi ni Jennica!” sambit niya.

“She can manipulate every line na nagwo-work sa strength ng character niya. Kaya niyang magbigay ng something out of nothing. She’s so passionate about a lot of things,” chika pa niya.

Pero siyempre, hindi pumayag ang mga fan nina Jennica at Christian Bables. Para sa kanila, ang mga idolo nila ang dapat na mabigyan ng next teleserye.

Mas matindi raw ang kilig noong nag-aminan ng feelings ang dalawa, na may kasama pang halikan.

“Shipping for you both sa remake ng ‘My Sassy Girl’. Kayo na ang inaantay namin. Baka naman!”

“Teleserye o movie for Lala and Max please.”

“More projects para sa inyong dalawa please.”

“‘Yung gabing-gabi na kinikilig pa rin ako dahil sa inyo.”

“Promise kinikilig talaga ako!”

Well, sino kaya ang magwawagi? Ang Jennica-JC tandem o ang tambalang Jennica-Christian?

Mas bagay ba ang JenniJC o JenniChrist?

(Dondon Sermino)