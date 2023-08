Bianca hinamon sa aktingan kay Ate Guy

Picture pa lang nina Nora Aunor, Bianca Umali ang ni-release ni Direk Adolf Alix, Jr. ang dami na agad kinilig, natuwa, masaya para sa huli.

Sabi nga nila, malaking bagay na mabigyan ka ng pagkakataon na makatrabaho ang isang National Artist, at nag-iisang Superstar.

Sa post din ni Bianca, humamig agad ng papuri ang mga photo nila ni Ate Guy, na para nga sa pelikulang ‘Mananambal’.

“Sa piling mo, o Nanay ko…,” sabi lang ni Bianca.

At siyempre, isa sa unang nag-comment agad ang boyfriend ni Bianca, si Ruru Madrid.

“Grabeeee! Congrats mahal! Proud na proud ako sa’yo!” sabi ni Ruru kay Bianca.

At heto pa ang chika ng mga netizen:

“Wohoo so proud of you Bianca.”

“Wow, ikaw na ang mabigyan ng chance na makasama ang National Artist, si Miss Nora Aunor.”

“I love you both. My one and only Superstar and my baby girl Bianca. Excited na ako sa movie ninyo.”

“Nakaka-excite naman ng sobra. Imagine, kasama ni Bianca si Nora!”

“Sure ako, kabugan ng acting ito! Galingan mo Bianca.”

Yes, malaking hamon nga ito para kay Bianca, na patunayan niya ang kahusayan niya sa harap ni Ate Guy. Hamon nga sa kanya ng mga netizen, ipakita niya na deserving siyang makasama si Nora.

Well, nakaka-excite nga ang mga ganitong pagkakataon, na ang isang batang aktres ay nakakasama ang isang beteranang aktres, at National Artist pa, ha!

So, abangan kung magagawa ba ni Bianca na sumabay sa kahusayan ni Nora!

(Dondon Sermino)