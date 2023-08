BBM pinaluwag visa ng mga foreign student, turista

Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr, ang rekomendasyon na gawing mas madali ang proseso sa visa application ng mga turista at dayuhang estudyante sa bansa.

Tugon ito ng Pangulo sa rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council (PSAC) sa pulong na ginanap sa Malacañang noong Huwebes (Agosto 24).

Ayon sa PSAC, mas marami ang dadagsang dayuhan sa bansa kapag pinayagan ang online platform sa proseso ng visa application.

Karaniwang inaabot ng dalawang buwan ang proseso ng student visa sa Pilipinas na pinakamatagal sa lahat ng bansa sa Asya.

Maging ang mungkahi sa pagsusumite ng medical requirements para makakuha ng visa ay tinalakay din sa pulong ng Pangulo na aniya ay maaaring alisin na o panatilihin basta accredited ang clinic o ospital na maglalabas ng medical certificate ng mga dayuhan.

“So I think the easiest is to align ourselves. We can choose to remove it altogether the requirement for medical certificate, or if we will continue, as long as it’s a recognized clinic and it comes out in the actual list of hospitals or something like that. I’m sure there’s a way,” pahayag ng ng Pangulo.

Bago magkaroon ng pandemya, ayon sa PSAC, ay limang milyong dayuhang estudyante ang nag-apply ng visa at inaasahang mas dodoble pa ito pagsapit ng 2030 dahil isa ang Pilipinas sa mga bansang mahusay ang pagtuturo ng English bukod pa sa hindi mahal at magastos ang edukasyon. (Aileen Taliping/Prince Golez)