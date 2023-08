4 probinsya sa Northern Luzon Signal No. 1 kay ‘Goring’

Itinaas sa storm warning Signal No. 1 ang apat na lalawigan sa Northern Luzon habang patuloy na lumalakas ang bagyong Goring na posible pa umanong maging super typhoon sa loob ng susunod na mga oras.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), nakataas ang Signal No. 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands (Babuyan Island, Camiguin Island), eastern portion ng mainland Cagayan (Santa Ana, Gonzaga, Lal-Lo, Gattaran, Baggao, Peñablanca, Santa Teresita, Buguey, Camalaniugan, Aparri) at eastern portion ng Isabela (Maconacon, Divilacan, Palanan, Dinapigue, San Mariano, San Pablo, Cabagan, Tumauini at Ilagan City).

Namataan si ‘Goring’ sa layong 225 kilometro silangan timog-silangan ng Basco, Batanes o 270 kilometro silangan ng Calayan, Cagayan na taglay ang lakas ng hanging aabot sa 85 kilometro bawat oras at pagbugsong aabot sa 105 kilometro bawat oras. Mabagal itong kumikilos sa timog-kanluran, ayon sa Pagasa.

Dahil sa habagat na pinalalakas ni ‘Goring’, maaaring makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon simula ngayong araw.

Bunsod nito, naghahanda na ang ilang local government units (LGUs) para sa posibleng epekto ni ‘Goring’.

Sinabi ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) na may sapat silang supply ng mga relief goods para sa mga residente at iniutos na rin ang ‘no sailing policy’.

Nagpatupad din ang Cagayan PDRRMO ng no sailing policy at inilagay ang Santa Ana, Aparri, Gonzaga, Santa Teresita, Buguey, Baggao, Peñablanca, Gattaran, Lal-lo, Calayan at mga sumusunod bilang ‘areas of immediate concern’.

Naka-deploy na rin ang mga rescue personnel mula sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine Coast Guard (PCG) sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo.

Naghahanda na rin ang Office of Civil Defense (OCD) sa Cordillera para sa posibleng epekto ni ‘Goring’ sa rehiyon.

Si ‘Goring’ ay inaasa­hang kikilos sa timog timog-kanluran o patimog sa iba­baw ng tubig silangan ng Hilagang Luzon ngayong gabi.

(Dolly Cabreza)