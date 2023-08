Walang kadala-dala: Ruru ayaw pa-double sa mga action scene

Walang kadala-dala si Ruru Madrid, ha! Heto nga at hands on na naman siya sa mga stunts niya sa latest teleserye niya na kasama si Yassi Pressman.

Tulad nga sa ‘Lolong’ noon ay mas pinili ni Ruru Madrid na gawin ang lahat ng stunts niya sa full-action series na ‘Black Rider’. Kaya naman kahit na todo na ang pag-iingat ay hindi pa rin talaga maiwasan na may pagkakataong masaktan si Ruru.

Pero giit ni Ruru, walang dapat ipag-alala ang mga fan, dahil kayang-kaya raw niya ito, at naranasan na nga niya ‘yon noon.

“I love doing my own stunts and fight scenes pero siyempre hindi maiiwasan ang aksidente. I just had another injury (Acute Ligamentous Injury) sa right knee. That’s why I decided to get a PT (Physical Therapist) Coach @josephsantosii para mas maging matibay at handa ang katawan sa lahat ng eksena na kailangan gawin.

“Health is wealth, kaya pangalagaan natin ang ating mga katawan para sa ating kinabukasan,” say ni Ruru sa kanyang IG post.

Ayaw ngang pa-double ni Ruru sa action scenes niya.

Well, ingat-ingat din!

(Dondon Sermino)