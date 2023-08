VP Sara binati 200 PDL na nagtapos ng elementarya, high school

Binati ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga person deprived of liberty (PDL) na nagtapos ng elementarya at high school sa Manila City Jail.

“Pinatunayan ng 166 Junior High completers at 54 Elementary graduates na hindi dahilan ang kanilang situwasyon para mawalan ng pag-asa sa buhay at talikuran ang kanilang mga pangarap,” sabi ni Duterte sa isang post sa Facebook kung saan naglagay din ito ng mga larawan ng naganap na pagtatapos.

Sumailalim ang mga PDL sa Alternative Learning System (ALS( ng Department of Education(DepEd) kaya nakapagtapos ang mga ito, ayon kay Duterte.

“Patunay ito na nakita nila ang kahalagahan ng edukasyon sa kanilang pagnanais na magbagong buhay, Hinimok ko silang patuloy lang na mamuhay nang may pag-asa sa buhay,” dagdag ng bise presidente.

Nagpasalamat din si Duterte sa pag-imbita sa kanya para maging tagapagsalita sa inilarawan nitong “isang importanteng okasyon.”

Pinasalamatan din ni Duterte ang mga opisyal ng Manila City Jail nanagsulong ng matagumpay na programang Bantay N’yo, Guro N’yo kasama ang DepEd Manila Schools Division Office.

(Billy Begas)