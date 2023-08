Sophie Catantan, PH squad kakana sa HK Fencing U17

PANGUNGUNAHAN ni Sophie Catantan ang mga Filipino fencer na sasabak sa All Star Hong Kong (U17) Fencing Championships 2023 na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa August 27 sa Kawloon Bay International Bay and Exhibition Center (KITEC) 1 Trademart Drive sa Kawloon Bay, Hong Kong.

Ibabangga ng Team Philippines si reigning UAAP high school girls foil champion Catantan, makakasama niya ang ibang matitikas na batang fencers na sina cadet men’s No. 1 foil player Louis Shoemaker, Taiwan gold medalist Antonio Manuel, UAAP boys champion James Lim, Burlington U12 and U10 girls foil champion Christine Morales at U12 at U10 boys winners Lucas Palafox at Elijah Timbol.

Pinagwagian ni Catantan ang apat na gold medal sa 1st Burlington Inter-Club International Challenge na ginanap din sa Hong Kong.

Nagbabalik ang Team Philippines matapos ang limang taong pagliban sa nasabing event.

Huling sali ng bansa sa Hong Kong meet ay noong 2018 at ayon kay former national team head coach Amat Canlas, mabigat ang labanan dahil ang host country ang isa sa mahuhusay na fencers sa Asia lalo na sa age group category.

“It’s always tough playing in Hong Kong, they’re very competitive, which is a very good experience for our fencers. Hong Kong Fencing School,” saad ni Canlas.

Sasalang din sa mababang division na U5 hanggang U9 foil sina Alana Ribaya, Liam Ibarra, Roman Almiranez, Grey Ang, Carlos Morales, Alfonse Ribaya, Flame Go, Trinity Lapitan, Morganne Uy, Yuri Canlas at Fau Cueto. (Elech Dawa)