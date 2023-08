San Beda, Letran todo sa pagpapatigas

PINATALAS ng 21-time National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball champion San Beda University (SBU) Red Lions ang arsenal sa opensa nang makuha ang serbisyo ni dating De La Salle University (DLSU) Green Archer Penny Estacio, habang mas pinatatag ng three-time defending titlist Colegio de San Juan Letran Knights ang lineup nito sa pagtapik kay rising basketball star John Sherick “Jimboy” Estrada.

Nakatakdang magsilbi ng isang taong residency para sa paghahanda sa Season 100 sa susunod na taon si Estacio matapos maglaro sa Taft-based squad sa kanyang rookie season at nagsilbi ng dalawang taon sa koponan.

Magiging malaking sandata ng Mendiola-based team ang dating Red Cubs 6-footer court general na nagsilbing spark plug ng Green Archers noong UAAP Season 85 sa pagkana ng 4.77 puntos. 1.62 boards at 1.60 assists kada laro.

Makakasama ni Estacio sina dating FEU Tamaraws Joe Celzo, Bryan Sajonia, Joe Celzo, Menard Songcuya at ang Calimag Brothers na sina dating UP Fighting Maroons RC at dating UST Growling Tigers Richi, habang parte rin ng grupo para sa Season 100 sina Bismarck Lina at Ronrei Tolentino.

Naging malaking tulong naman para sa St. Clare College-Caloocan si Estrada upang makuha ang five-peat run sa NAASCU, kung saan naging Rookie at MVP ito patungo sa ika-anim na kampeonato ng koponan.

Nakalinya ring magsilbi ng isang taong residency si Estrada bago tuluyang iwan ng tambalan nina Kurt Reyson at Paolo Javillonar ang koponan na lumista ng pambihirang ikatlong three-peat.

Maaaring makasama ni Estrada sa Season 100 sina Kobe Monje, Kevin Santos, Rafael Go at Kyle Tolentino para ipagpatuloy ang panibagong breed ng dinastiya ng Letran.

(Gerard Arce)