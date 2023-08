Rufa Mae bumalik ng Tate para tutukan first school day ng anak

Tama lang daw ang pagbalik ni Rufa Mae Quinto sa San Francisco, California para sa first day in school ng kanyang anak na si Athena Magallanes.

Hands-on si Rufa Mae sa pag-aasikaso ng mga kailangan ni Athena sa pagbalik ng bata sa school. Grade 1 na raw kasi ang anak at mas marami na ring kailangang dalhin sa school. Ang sexy comedienne na rin daw ang nag-prepare ng isusuot na uniform ni Athena pati na ang school bag at baon nito.

Nakasama rin ni Rufa Mae ang mister na si Trevor Magallanes sa paghatid kay Athena sa first day nito sa grade school. Kasama rin nila ang ilang parents na excited para sa pagbalik sa school ng mga anak nila.

“First day of school! Finally anak , Grade 1 ka na! Go go go! Todo mo na ang school. Support support ! Mother duty naman ang ganap! Exciting ! Proud parents us. Yahoo! Masaya naman sya sa first day . Complete family kami! Amen @trevvvsilog thanks for joining us!” caption ni Rufa Mae sa kanyang post sa Instagram.

Nasa Pilipinas kamakailan si Rufa Mae para tapusin ang taping at makatulong sa promotions ng comedy-reality adventure series na ‘Comedy Island Philippines’ para sa Prime Video. Kasama niya rito sina Carlo Aquino, Andrea Brillantes, Drew Arellano, Jerald Napoles, Awra Briguela, Justine Luzares and Cai Cortez.