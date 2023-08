‘Quadro Alas’ kinilala ng Kamara sa nasungkit na WBO title

Kinilala ng House of Representatives si dating three-division world champion John Riel “Quadro Alas” Casimero matapos nitong masungkit ang World Boxing Organization (WBO) Global Super Bantamweight Title noong Mayo.

Pinagtibay ng Kamara ang House Resolution 988 sa sesyon ng plenaryo noong Miyerkoles.

“His victory as a result of his hard work, years of training, perseverance, and dedication which serves as an inspiration to the Filipino people worldwide and to his fellow Filipino athletes,” sabi sa resolusyon.

Noong Mayo 13, 2023, nasungkit ni Casimero ang WBO Global Super Bantamweight Title matapos talunin si Fillipus Nghitumbwa ng Namibia sa pamamagitan ng unanimous decision. Ginanap ang kanilang laban sa Okada Manila Hotel and Casino sa Parañaque City.

(Billy Begas)