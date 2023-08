Pagcor katuwang sa pag-unlad ng bayan

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong nakaraang lingo, dininig ng House committee on appropriations na pinamumunuan ng inyong lingkod ang panukalang 2024 budget ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor). Dumalo sa pagdinig ang mismong chairman at CEO na si Alejandro Tengco.

Ang Pagcor ay isang government owned and controlled corporation (GOCC). Noong 2022, kumita ito ng P58.96 bilyon. Ngayong 2023, umaasa silang aabot ng P75.495 bilyon ang magiging revenue, mas mataas ng 28 percent kumpara ng nakaraang taon.

Sa kanilang pagtaya, maaaring umabot naman ang 2024 revenues sa P80 bilyon o katumbas ng 92 percent ng kita noong 2019 bago nagkaroon ng pandemya.

Sa panimulang pananalita, ating kinilala ang kahalagahan ng kita ng Pagcor upang mapondohan ang mga mahahalagang programa at proyekto ng pamahalaan. Ang kanilang kinikita ay kabilang sa pinanggagalingan ng pondo para sa edukasyon, kalusugan, imprastraktura, at kaligtasan ng mga Pilipino.

Dito rin nanggagaling ang pondo para sa implementasyon ng Republic Act 11223 o Universal Health Care Act. Sa Pagcor din manggagaling ang magiging puhunan ng Maharlika Investment Fund (MIF) sa susunod na limang taon.

Dahil sa malaking kontribusyon ng Pagcor, hindi lang nito pinapagaan ang pasanin ng mga taxpayers kundi isinusulong din nila ang balanseng distribusyon ng financial responsibilities.

Ngunit kahit kumikita nang malaki ang pamahalaan mula sa Pagcor, kailangan pa ring tiyakin na malalabanan ang masamang epekto ng sugal sa ating lipunan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng well-structured regulatory framework dahil hindi lang nito napoprotektahan ang interes ng publiko kundi nagbubunga rin ng positibong imahe sa industriya.

Maraming industriya ang uusbong sa epektibong regulasyon ng operasyon ng gaming activities sa bansa. Ito’y makapagbibigay ng maraming trabaho sa industriya gayundin sa iba pang mahalagang sektor. Nakatuon din tayo sa maiging pagbabantay at prevention ng mga illegal activities upang makahikayat ng mga responsible gamers at investors.

Naniniwala ang inyong lingkod na bahagi ng kita ng Pagcor ay dapat mapunta sa pagtugon sa mga isyung konektado sa sugal at pagtulong sa mga lubhang naapektuhan nito.

Sa kabilang dako, mahigit dalawang linggo na po nating hinihimay ang panukalang P5.768 trilyong budget para sa susunod na taon. Binigyan lang po tayo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng limang linggo upang tapusin ang deliberasyon sa panukalang budget sa Kamara.

Kahit siksik ang aming schedule, tinitiyak ng inyong lingkod na binubusisi at pag-aaralang mabuti ng komite ang panukalang budget upang tiyaking tama ang pagkakagastusan nito.

Suportado rin natin ang panawagan ni Speaker Romualdez sa mga miyembro ng komite na makilahok sa pagtalakay at igalang ang pananaw ng bawat isa basta’t naaayon sa pangangailangan ng bansa.

Samantala, noong nakaraang linggo ay nagkaroon ng mahalagang kaganapan sa Mababang Kapulungan ng Kongreso matapos panindigan ng mga mambabatas ang kahalagahan ng pananagutan at integridad.

Mayorya ng mga miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang nag-adopt sa findings at rekomendasyon ng Committee on Ethics and Privileges sa pangunguna ni COOP-NATCCO Party List Rep. Felimon M. Espares para sa expulsion ni Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr.

Madamdamin at tagos sa puso ang naging pahayag ni Speaker Romualdez na hindi lang trabaho ng mga mambabatas ang bumalangkas at gumawa ng batas kundi dapat ding pahalagahan ang competence, efficiency at higit sa lahat – integridad. Kailangang panatilihin ng kapulungan ang dignidad dahil tayo ay inihalal sa tiwala ng taumbayan.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!