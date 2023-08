P4.1B fertilizer voucher ng DA kinuwestiyon

Tinawag ni Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas na “fertilizer fund scam version 2” ang nabistong ilegal na paggamit umano ng Department of Agriculture (DA) ng P4.1 bilyon para sa fertilizer voucher program.

Sa deliberasyon ng Kamara sa 2024 proposed budget ng DA, inamin mismo ng ahensiya na P4.107 billion mula sa halos P13 billion sobrang kita mula sa rice tariffs ay ginamit para sa fertilizer vouchers.

Giit ni Brosas, ito’y malinaw na ilegal dahil sa ilalim ng Republic Act 11598 ay nakasaad na ang kita sa rice import tariff na somobra sa P10 billion ay dapat gagamitin para sa direktang pagbibigay ng cash assistance sa mga magsasakang nagbubungkal ng 2 ektaryang lupa at pababa.

“In fact, the DA then already under President Ferdinand Marcos Jr. issued memorandum orders authorizing the use of unprogrammed funds worth P4.1 billion excess rice tariff revenues for fertilizer vouchers. Malinaw naman na hindi direct cash assistance ang fertilizer vouchers. Labag ito sa batas,” giit ni Brosas.

Dahil dito, ayon kay Brosas, “Malaking tanong kung paano ginastos itong P4.1 billion. Sinong supplier ng fertilizer ang nakinabang? Nangangamoy fertilizer fund scam version 2.0 ito. Nakakagalit malaman ito sa harap ng unli-importasyon ng bigas,”

Tiniyak naman ng DA na magbibigay sila ng report kung paano ginamit ang naturang pondo sa ilalim ng fertilizer voucher program.

(Eralyn Prado)